News golosissime per i fan di Pierpaolo Pretelli. Dopo il Grande Fratello Vip lo showman è diventato ufficialmente un personaggio Rai e, secondo Nuovo TV, potrebbe essere stato arruolato da Milly Carlucci per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: Pierpaolo Pretelli nel cast?

Si vocifera della presenza di alcuni cantanti visti a Ballando con le Stelle, a partire da Sabrina Salerno, terza classificata nell’ultima edizione. – scrive Bubinoblog – A stuzzicare la curiosità del pubblico ci pensa Nuovo Tv che ipotizza 8 nomi davvero interessanti. Chi sono? Ivana Spagna, Enrico Brignano, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli e Cristina D’Avena. Per ovvi motivi, nessun vip può confermare.

La nuova edizione de Il Cantante Mascherato tornerà in onda su Ra1 a partire dal prossimo 11 febbraio 2022.

Le maschere, così come anticipato dal promo, saranno 12 (due in più rispetto al passato). SuperGuidaTV ha svelato in anteprima la possibilità di ritrovare Arisa nel cast:

Dopo aver vinto Ballando con le Stelle 2021, la cantante continuerà ad affiancare l’amata conduttrice di Rai 1 in un altro programma di punta dell’ammiraglia in onda dall’11 febbraio 2022. Arisa è piaciuta notevolmente alla Carlucci che, dopo averla strappata a Maria De Filippi e averla portata via da Amici, il talent di Canale 5, la tiene sotto la sua ala protettiva. Nella nostra anteprima esclusiva vi confermiamo pertanto le indiscrezioni già trapelate lo scorso settembre. Ora è sicuro. Arisa sarà giudice per la nuova edizione dello show della Carlucci.

Al fianco di Arisa, confermati in giuria, anche: Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna.