Dopo alcuni mesi dalla sua uscita da Uomini e Donne insieme al suo compagno Alessandro Vicinanza, Ida Platano fa il suo ritorno nel celebre programma televisivo, tornando in veste di tronista.

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne

La trasmissione condotta da Maria De Filippi ha recentemente annunciato che Ida assumerà un ruolo di rilievo nel trono over, occupando la poltrona da tronista precedentemente lasciata vacante da Manuela Carriero.

La storia d’amore tra Ida e Alessandro Vicinanza si è conclusa alla fine di agosto, come testimonia l’ultima foto pubblicata da Ida su Instagram in compagnia di lui.

Dopo un periodo di felicità, segnato da un viaggio romantico a New York per festeggiare il 40° compleanno di Alessandro, la coppia ha scelto di separarsi senza fare annunci clamorosi, forse in attesa del momento giusto per affrontare la situazione.

Questo momento è coinciso con l’annuncio del coinvolgimento di Ida nel trono, una sorpresa per tutti, ecco le parole durante il video di presentazione:

Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone. Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa.

La vita di Ida Platano si divide tra il lavoro e il figlio Samuele:

Mi sono ritrovata a crescerlo da sola. Era lui a darmi la forza. Mi chiedevo come fosse possibile crescere solo con la madre, avevo paura che gli mancasse qualcosa, un’altra figura. Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta.