Ida Platano, in “vacanza” da Uomini e Donne, continua ad avere a che fare con gli hater che giornalmente l’accusano di non essere una brava madre.

Inevitabilmente, dopo essere rimasta in silenzio in molte occasioni, l’ex dama di Uomini e Donne ha perso la pazienza ed ha condiviso un lungo sfogo social (lo trovate in apertura e chiusura del nostro articolo) dove ha raccontato pure di avere ricevuto una assurda telefonata mentre stava lavorando:

Mi avete veramente rotto le palle, io la sopportazione ce l’ho, ma poi arrivo al limite. E il mio limite l’avete superato. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra. La madre e il padre si comportano come vogliono e come credono. Non c’è nessuno che può giudicare questo ruolo, come si fa e come non si fa.

Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate. Voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi ci sorbire tutte queste cose. Mio figlio non è un poverino. Lui ha l’amore, la serenità e la felicità. Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione.