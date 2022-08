Ida Platano in ospedale fa preoccupare i fan: come sta ora? Ecco cosa è successo

Ida Platano, amatissima dama del trono over di Uomini e Donne, ha postato una fotografia dall’ospedale facendo preoccupare tutti i fan. La dama ha pubblicato alcune storie dal suo account di Instagram mostrando il polso e la mano con il tipico braccialetto del pronto soccorso.

“Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene…passerà. Tornerò presto, un abbraccio”, ha scritto Ida Platano pubblicando la foto. Successivamente, come volevasi dimostrare, gli estimatori si sono preoccupati e le hanno chiesto cosa fosse accaduto.

La dama, a distanza di ore, si è scusata per aver messo in modalità “alert” gli estimatori ed ha svelato come sta e cosa le è accaduto:

Belli miei, eccomi qua. Vi ringrazio intanto di tutti i messaggi. Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero. Adesso sto meglio. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, non le ho mai avute così. E da lì il mio medico, quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso. Insomma varie visite, e adesso sto meglio. Adesso mi riprendo velocemente. Vi auguro un buon pomeriggio.