Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, per l’angolo “a volte non ritornano”, spazio per due nomi che avrebbero sostenuto il provino del Grande Fratello Vip senza ottenere i risultati sperati.

Partiamo da Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Ebbene sì, l’influencer dopo essersi tirato un surgelato in pieno viso fingendo una aggressione omofoba, avrebbe sostenuto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Per Marco Ferrero (questo il suo vero nome) non c’è stato niente da fare ed è rimasto fuori dalla porta.

Nulla di fatto nemmeno per Antonella Fiordelisi.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo aka Lenticchio, avrebbe dovuto varcare la porta rossa del GF Vip ma qualcosa è andato storto e non è entrata.

Se Iconize avesse superato il provino avrebbe avuto a che fare con Soleil Sorge, la sua ex amica che aveva raccontato tutta la verità in merito alla finta aggressione omofoba poi riportata da Dayane Mello durante la scorsa edizione del reality show.

Ne sentiremo la mancanza?

Quando è successo tutto quanto era un periodo molto buio, ho subito molte violenze psicologiche ed ero uscito da storie tossiche. Non era un bel momento, tutti abbiamo dei momenti sbagliati e facciamo delle gran cazzate. Mi vergogno di quello che ho fatto, dico anche che tutti possiamo sbagliare, siamo umani. Alzi la mano chi di noi non ha mai fatto una cazzate in vita sua.

Mi vergogno anche che qualcuno possa ridicolizzare questa cosa dicendo che mi sono tirato un surgelato in faccia. Non è andata così, non l’ho fatto. Come mi sono fatto male lo so io ma non è andata come in quella scenetta ripugnante. Quella scenetta non è vera ma non mi va qui di raccontarlo, è stato autolesionismo.