Ainett Stephens, l’ex gatta nera de Il Mercante in fiera, è tornata in televisione con il Grande Fratello Vip ed una storia personale terribilmente forte e tutta da raccontare con protagoniste mamma e sorella scomparse nel nulla e la diagnosi della malattia del figlio.

Ainett Stephens è sempre stata molto riservata. Dopo nove anni di fidanzamento con Nicola Radici (imprenditore e dirigente calcistico) il 3 settembre 2015 i due sono sposati e solamente solo un mese dopo è nato il loro primogenito: Christopher.

A febbraio Ainett Stephens ha parlato del suo bambino ospite di Silvia Toffanin a Verissimo:

Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle. E conclude: “Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo.