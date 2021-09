Katia Ricciarelli ci è ricascata. Dopo gli scivoloni omofobi e l’aver chiamato “paralitiche” le tre principesse etiopi, la cantante lirica attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto body shaming ad una delle concorrenti.

Riferendosi a Jessica, una delle tre sorelle etiopi, ha pensato bene di definirla “grassa”, trovando perfino la complicità della sorella (forse ha riso per non risultare sgarbata agli occhi della Ricciarelli?).

Stasera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, in diretta su Canale 5, si prenderanno provvedimenti nei confronti di Katia?

Tra gli altri concorrenti “attenzionati” dal web anche Amedeo Goria dopo i suoi ripetuti tentativi di “corteggiare” Ainett Stephens in maniera fin troppo pressante.

Ma come si fa a dire ad una ragazza che è grassa davanti a tutta Italia? C scuorn. No words.

KATIA FUORI. #GFvip

— commentoilgfvip (@AleMaru_) September 16, 2021