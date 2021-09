Amedeo Goria è già diventato un meme su Twitter per una serie di suoi scivoloni legati ai suoi comportamenti verso le donne e in particolare verso Ainett Stephens. Fino ad oggi, infatti, non è passato inosservato il modo in cui continua a provarci con l’ex Gatta Nera, nonostante la fidanzata Vera Miales lo abbia finora sempre giustificato.

Amedeo Goria in mutande: interviene la fidanzata

Una domanda però, sin dal primo giorno di permanenza nella Casa del GF Vip è sorta spontanea presso gli inquilini e gli spettatori attenti del reality: perché Amedeo Goria è spesso e volentieri in mutande?

Pare che le inquiline non abbiano molto apprezzato il suo outfit come più volte emerso dalle loro conversazioni, ma anche su Twitter tanti spettatori si sono chiesti il senso di andare in giro per Casa a tutte le ore del giorno e della notte con addosso solo slip e maglietta. Scarseggiano forse i pantaloni?

A rispondere a questi dubbi ci ha pensato la giovane modella moldava alla quale Amedeo è legato da circa un anno – sebbene abbia ammesso di essere entrato da single – la quale in queste ultime ore si è espressa attraverso le sue Instagram Stories giustificandolo (ancora!) e prendendosi addirittura le “colpe” per il suo girovagare sempre in mutande:

Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia, ho messo dentro solo abbigliamento perlopiù elegante…

Ed ancora:

Sono d’accordo che fa parte del buongusto indossare un abbigliamento adeguato ma, al mare, dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi? Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obbiettare! Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!

A lamentarsi palesemente, in questo caso dell’assenza di mutande sotto ai pantaloni è stata anche Manila Nazzaro che senza peli sulla lingua ha esposto le sue perplessità.

MANILA:”Amedeo, una domanda: ma le mutande non ce l’hai?” SOLEIL:”Manila, ma dove guardi?

Ma poi non c’è la regola nella casa che non si possono indossare le mutande….

Secondo te io le indosso adesso?” Ma MANILAAAAAA, SOLEILLLLLLL

Vi Amoooo

URLOOOOOOOOO #GFvip pic.twitter.com/aPlQw7tp6f — (@Cmarti_10) September 15, 2021

Ma Amedeo in mutande alle 4:18? #GFvip pic.twitter.com/KYa3j0F9Ab — Se fossi Lupin sarebbe ʍαɾɡσϯ (@benalemeilleur) September 14, 2021