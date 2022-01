Highsnob avrà l’occasione di farsi conoscere ad un pubblico pop dal prossimo martedì sera. Ed infatti, in coppia con Hu si appresta a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022, non prima di aver ascoltato il dissing di Junior Cally.

Secondo il rapper, il brano che Highsnob sta portando a Sanremo 2022 (“Abbi cura di te”, il suo titolo) sarebbe stato scritto anche da lui (ma il nome di Junior Cally non compare nei crediti).

Per questo motivo, Junior ha pubblicato un post su Instagram e un dissing su YouTube:

Caro Mike (Michele Matera, il vero nome di Highsnob) a malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco.