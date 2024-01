Heidi Baci è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip Albania. L’ex concorrente della versione italiana, durante il suo ingresso si è trovata di fronte la clip di presentazione con tanto di immagini con protagonista Alfonso Signorini e le pressioni subite da Massimiliano Varrese.

Dopo il suo ingresso, la Baci in modalità “on fire” ha già lanciato le prime “bombe” contro la versione italiana del reality show, svelando qualche croccantissimo retroscena.

Heidi ha detto che il GF non l’ha tutelata da quello che le è successo ma hanno “protetto” Varrese. Per questo motivo è stata costretta ad uscire perché l’ex Carramba Boy è stato troppo invadente fino a richiedere l’intervento del padre nella Casa.

non heidi che dice che il gf non l’ha tutelata da quello che le è successo ma hanno tutelalo quel pazzo ed è stata costretta ad uscire perché c’era uno che la infastidiva porcodjdjdjd lei sta smerdando autori e tutto la amo pic.twitter.com/8TSeISwSly

Secondo me non tutelano il soggetto in sé ma gli accordi con le agenzie e se l’angenzia e’ forte diventano intoccabili, purtroppo viviamo in un periodo dove la corruzione fa da padrona .

— ale (@meipse) January 14, 2024