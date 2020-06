Harry Styles, ex membro dei One Direction, accusato nelle passate ore di essere un omofobo e razzista. Un vero e proprio colpo per i suoi fan che sono scesi in massa per difendere a spada tratta il loro idolo da accuse che, di fatto, vanno a cozzare con ciò che di Harry è prioritario, ovvero la lotta per i diritti del mondo Lgbtq e non solo.

Harry Styles accusato di omofobia e razzismo: social in suo supporto

Nel corso degli anni, si è spesso vociferato sull’orientamento sessuale di Harry Styles. Voci su una sua presunta omosessualità non sono mai state confermate dal momento che lo stesso artista ha sempre messo un paletto alle etichette, professandosi un grande sostenitore dell’amore libero.

Nonostante questo nelle scorse ore Harry Styles è stato attaccato dagli haters che hanno puntato il dito contro di lui tacciandolo di essere un omofobo e razzista. Una vera e propria eresia per molti suoi fan che attraverso immagini e testimonianze hanno voluto ricordare quanto di bello abbia finora fatto il cantante nella sua lotta contro ogni forma di razzismo.

Tra i tanti commenti ce n’è uno particolarmente significativo:

tate dando del razzista a quel ragazzo che pianse guardando delle giovani vite nere morire davanti ai suoi occhi. Date del razzista al ragazzo che ha giocato con quei bambini. State dando del razzista a un ragazzo che si è inginocchiato cantando in onore di George Floyd.

Ecco a seguire i messaggi di supporto più belli.

dovreste vergognarvi per aver anche solo provato ad insinuare una cosa del genere, sono qui solo per ricordarvi chi è il ragazzo che incolpavate.

harry styles non si merita una cosa del genere #harrystylesislovedparty pic.twitter.com/5s1dhe3Cb5 — alice|| gnag ◟̽◞̽ (@alice64974710) June 20, 2020

Harry razzista e omofobo? Gli occhi dove diamine li avete? Ve ne regalo di nuovi? #harrystylesislovedparty pic.twitter.com/xmShGgQUM4 — // Lᴀʀʀʏ ᴀғ (@Aicir5) June 20, 2020

Questo ragazzo ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato ad amare,diffonde amore, ci ha insegnato che l’amore ha tanti colori. Ci ha insegnato il valore delle piccole cose. Ci accetta per quello che siamo. È la persona più pura del mondo non la meritate#harrystylesislovedparty pic.twitter.com/9Lmt7c4DQN — Giulsss (@givliagolden) June 20, 2020

Harry Edward Styles è una delle persone migliori che io “conosca”, è sempre stato il primo a combattere per i diritti delle persone discriminate, che vengano dette cose orribili nel suo conto solo perché non sapete nulla di lui e volete dare aria – #harrystylesislovedparty pic.twitter.com/4Iyc8BFGq0 — Teresa (@Teresa62686475) June 20, 2020

-state dando del razzista a quel ragazzo che pianse guardando delle giovani vite nere morire davanti ai suoi occhi. Date del razzista al ragazzo che ha giocato con quei bambini. State dando del razzista a un ragazzo che si è inginocchiato cantando in onore di George Floyd.+ pic.twitter.com/r7kJAxw2Ej — 》Nad~TPWK (@LaRagazzaDei1D) June 20, 2020