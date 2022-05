L’arrivo di Beatriz all’Isola dei Famosi ha provocato non pochi squilibri soprattutto nella coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal. L’ex del modello avrebbe provocato un bel po’ di confusione portando all’ipotesi di un possibile triangolo, ma Edoardo e Guendalina Tavassi non sarebbero affatto convinti dell’interesse di Roger per Estefania.

Guendalina ed Edoardo Tavassi parlano di Roger e del presunto triangolo

A riportare i pensieri dei fratelli Tavassi sono stati gli amici di Biccy.it che hanno riproposto le parole di Guendalina:

Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere.

Ed alla domanda su cosa farebbe se tornasse Estefania, Roger le avrebbe risposto: “Vado con entrambe”:

Sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa.

A dire la sua è stato anche il fratello Edoardo che ha detto la sua sul presunto triangolo:

Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?

Vedremo come risponderà eventualmente Roger alla teoria di Edoardo.