Roger diviso tra Estefania e Beatriz: arriva il triangolo all’Isola?

Crisi all’Isola dei Famosi per Roger Balduino. Come previsto l’arrivo in Honduras dell’ex fidanzata Beatriz Marino non è passato inosservato e sta già dando i frutti sperati dalla produzione del reality. Il giovane modello brasiliano, infatti, si troverebbe attualmente diviso tra Beatriz ed il suo passato da una parte ed Estefania Bernal ed il presente dall’altra. Chi scegliere?

Roger diviso tra Estefania e Beatriz: chi sceglierà?

Sono giorni di riflessione ed al tempo stesso di dubbi per Roger all’Isola dei Famosi, dopo l’arrivo più o meno inaspettato di Beatriz Marino. La sua presenza in Honduras starebbe mettendo le iniziali intenzioni del giovane nei confronti di Estefania, con la quale aveva iniziato una nuova storia.

Di contro, Beatriz avrà a disposizione qualche giorno per riuscire a far tornare il ragazzo sui suoi passi, prima mdi fare ritorno in Italia. Dopo la precedente lettera di addio, infatti, le sue intenzioni sarebbero palesemente quelle di riavvicinarsi a Roger, nonostante lui abbia ammesso di non amarla.

Nicolas Vaporidis ha incalzato Roger: “Se frequentasse qualcuno qui saresti geloso?”, riferendosi alla sua ex. E la risposta è stata affermativa: “Sì. Ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania”.

Eppure durante un confronto in puntata proprio il modello aveva detto alla sua ex:

Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te.

Secondo la Marino, tuttavia, il loro sentimento non sarebbe ancora del tutto chiuso e le ultime esternazioni di Roger lo dimostrerebbero.