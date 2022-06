Tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo, anche lontane dalle spiagge honduregne volano stracci. Le due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi, ieri sono state protagoniste di una lite accesa nello studio del reality, proseguita anche durante la pubblicità. A svelare il retroscena clamoroso è stata proprio la sorella di Edoardo (video in apertura).

Guendalina Tavassi e Lory Del Santo: lite in studio all’Isola

Continua ad esserci tensione tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi. E’ quanto emerso anche nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, durante la quale le due donne avrebbero continuato a punzecchiarsi anche in studio. Ad aprire le danze era stata Guendalina che ha accusato la Del Santo di non averla salutata dopo essere entrata in studio:

Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary, quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì, non mi ha parlato o salutato quando è entrata.

Guendalina ha quindi ironizzato anche sulla storia della gaffe social definendola “Lory Del Vanto” poiché “si elogiava da sola”. Le tensioni non si sarebbero placate neppure durante la pubblicità, come evidenziato dalla stessa Tavassi nel filmato in apertura in cui ha portato le “prove” della lite, confidando di essere stata mandata “a quel paese”.

Nello stesso filmato ha commentato anche la momentanea separazione con Marco Cucolo definendola “Lory Dello Sfratto”.