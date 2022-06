Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è stata grande protagonista. Eliminata a poche puntate dalla finale, la regista e showgirl oltre a lasciare (momentaneamente) Marco Cucolo in diretta tv ha anche svelato la verità dietro il caos social.

Cosa è successo davvero sul suo profilo Instagram? Dopo l’intervento dello staff, Lory Del Santo ha svelato la verità nel corso della puntata di ieri dell’Isola, dando la colpa ad una sua amica delle decine di (auto)messaggi comparsi sul suo profilo:

Questa mia amica ha sbagliato a fare un copia e incolla ma i messaggi erano veri. Erano messaggi dei fan. Quelli che ha ritenuto opportuni, li ha copiati e incollati sul mio profilo creando un caso. Il telefono me lo hanno ridato venerdì sera. Mi è stato riportato che uno di questi messaggi non era corretto e volevo dissociarmi.

Il riferimento è ad un commento offensivo nei confronti dell’opinionista Vladimir Luxuria ma anche della padrona di casa Ilary Blasi e di Nicola Savino. Proprio Vladimir ha commentato:

C’è stato un messaggio in particolare che, appena l’ho letto, ho capito subito che non lo avevi scritto tu. Ma ti do un consiglio: trovati altre amiche che facciano questo lavoro. Copiare e incollare un messaggio equivale a condividerlo.