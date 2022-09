Molti ex Vipponi ieri sera si sono ritrovati inevitabilmente ad assistere alla prima puntata del GF Vip 7. Tra loro anche Guenda Goria, che al reality partecipò insieme alla mamma Maria Teresa Ruta nella quinta edizione (salvo poi proseguire separate la loro avventura nella Casa).

Guenda Goria, oltre a commentare sui social i vari ingressi, nella serata di ieri si è voluta soffermare in modo particolare sulla presenza di Patrizia Rossetti, la conduttrice neo Vippona (e già protagonista di alcune piccanti confessioni), la quale vinse Pechino Express proprio in coppia con Maria Teresa Ruta.

Guenda ha colto l’occasione per rammentare una vecchia esternazione di Patrizia Rossetti. Nel gennaio 2021 a sorpresa si schierò contro l’amica Maria Teresa prendendo le difese di Alba Parietti nella vicenda legata ad Alain Delon e smentendo le parole della Ruta. A coloro che sui social l’avevano accusata di ‘tradimento’, lei aveva risposto stizzita:

Non sono andata contro a nessuno, ho solo detto il mio parere. L’ho fatto anche a Pechino quando non ero d’accordo con le pazzie di MT. Questo non vuol dire essere nemiche. E comunque meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cavolate pur di essere in tv. E non mi riferisco solo alla Ruta.