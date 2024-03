Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, la madre di lei stronca la frequentazione: “Non ha altre scelte”

Greta Rossetti è realmente interessata a Sergio D’Ottavi? Nella Casa del Grande Fratello sono ormai iniziati gli ultimi giorni prima della grande finale del reality. Per qualcuno è tempo di bilanci, per altri è arrivato il momento di lasciarsi definitivamente andare. Intanto nelle ultime ore proprio l’ex tentatrice si è aperta con Letizia Petris parlando del suo rapporto con Sergio.

Greta e Sergio: la madre della Rossetti dice la sua sulla loro frequentazione

Greta ha ammesso di avere ancora un po’ di titubanze e difficoltà nel lasciarsi realmente andare con Sergio:

Tra noi fisicamente non c’è niente che non va, è mentalmente, perché io ci sono per metà, ci sono cose che mi fanno tanto male e non riesco ad andare avanti.

In Greta, infatti, ci sarebbero ancora dei freni, ed in merito Letizia ha tentato di rassicurare l’inquilina, consigliandole di prendersi del tempo per fare ordine nella sua vita. In questo momento, in realtà, la Petris ha ammesso di sentirsi particolarmente vicina a lei, comprendendo la situazione che sta vivendo.

Come sappiamo, infatti, Greta è entrata essendo ancora in coppia con Mirko, l’ex di Perla, per poi terminare la sua storia nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Dopo il confronto con Letizia, la Rossetti ha avuto modo anche di interfacciarsi con Sergio e quest’ultimo le ha consigliato di non farsi condizionare dal passato così come da altre persone. Tuttavia Greta ha ammesso di sentirsi ancora a disagio per la storia con Mirko e per la situazione con Perla, tanto da non aver esternato ad oggi le sue reali emozioni in merito. Lei infatti crede di aver fatto molto per il bene della coppia ma di non essere stata pienamente compresa:

Perché in questa situazione non mi viene riconosciuto che io ho fatto del bene? Perché solo Greta deve pagare lo scotto e devo continuare ad essere vista così? Io non faccio più parte di quella situazione da mesi. Se non si risolve questa cavolo di cosa il passato continuerà a condizionare il presente. Se io non butto fuori quello che ho dentro le persone non potranno mai capire, perché io non ne parlo mai di questa situazione.

L’avvicinamento tra l’ex tentatrice e Sergio, tuttavia, non è passato inosservato alla madre Marcella Bonifacio. Cosa ne pensa? Il suo parere, in realtà, sarebbe ben distante dalle speranze dei fan, evidenziando la confusione della figlia e soprattutto la mancanza di alternative:

Penso che è normale, non ha altre scelte. Quindi si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo… Pensa che fuori il mondo non esiste più. Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. E’ come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando quando fuori c’è un mondo. Io la penso così, perché comunque sono tutti giocatori lì dentro. E detto sinceramente, andate a guardarvi precedentemente cosa ha fatto e come ha fatto ad avvicinarsi a Greta.

A detta della donna, Sergio avrebbe agito in questo modo solo dopo l’uscita di Vittorio. La madre di Greta, inoltre, avrebbe visto un’eccessiva pressione e forzatura in questo che l’avrebbe portata a dubitare ed a pensare che sia tutto solo molto esagerato ed affrettato, riferendosi non solo a Sergio ma anche alla figlia.