“Ecco chi vincerà il Grande Fratello”, il pronostico di Fiordaliso: e su Anita dice…

Fiordaliso, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, fa un pronostico sul vincitore del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si concluderà il prossimo 4 aprile.

Chi vincerà? Sicuramente Beatrice, se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto. Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa.

La Zia Fiorda dovrebbe ricordare che, per piacere al pubblico, non basta la bellezza esteriore. Anita, purtroppo, ha dimostrato di non essere particolarmente “gradevole” dal punto di vista caratteriale.

Fiordaliso, intervistata precedentemente da Giada Di Miceli ai microfoni di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, aveva fatto lo stesso pronostico:

Non c’è ombra di dubbio… vince Bea. Bea nel bene e nel male, per chi la ama, per chi la odia, io amo Bea, come amo Anita e come amo Rosy, questo sia chiaro. Andavo d’accordo con tutte e tre. Bea non mi ha mai costretta a fare scelte. Però adesso se dobbiamo dirla tutta deve vincere Bea. Bea è quella che si è esposta in tutti i sensi, più di tutto. Dico quello che penso. Nel bene e nel male. Stiamo parlando del Grande Fratello, lei si è esposta, ha rischiato tutto. Secondo me deve vincere lei. Anche Giuseppe, Anita, Rosy. Per me uno dei veterani deve vincere. Io loro li ho conosciuti all’inizio. Anche Perla è una probabile vincitrice.