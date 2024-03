Al termine della diretta del Grande Fratello, Greta Rossetti ha svelato di essere delusa da Sergio D’Ottavi: il motivo? La nomination per il terzo finalista che lo chef ha riservato a Massimiliano piuttosto che alla sua fidanzata.

La decisione di Sergio ha notevolmente stupito Greta e così, dopo la diretta, i due si sono confrontati sull’accaduto.

“Non me la sono presa perché non mi hai nominato ma per la motivazione. Da te quella frase non me l’aspettavo… Tu hai detto che io stavo male e non ho dimostrato all’inizio. Io invece l’ho fatto”, ha esordito Greta Rossetti.

“In termini di gioco, tu che mi conosci più di tutti, pensi che io non abbia sofferto tantissimo?”, ha continuato l’influencer.

Sergio ha preso la parola:

Se tu metti in discussione me perché non te l’aspettavi… Tu lo sai. Io te la spiego la motivazione ma il fatto che tu l’abbia già messa in dubbio come se io fossi il primo a non comprenderti mi fai cadere le braccia e mi dispiace.

Per il percorso che tu hai fatto sei da finale. Io sono il primo che crede in te, ora vuoi mettere in dubbio anche questo? Significa che allora non hai capito niente!