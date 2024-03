Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Alessio, Federico e Simona? Il SONDAGGIO: vota!

Il Grande Fratello è ormai giunto agli sgoccioli e dopo aver scoperto chi è stato eliminato nella puntata di ieri 18 marzo, è chiaro che nella prossima non potrà che accadere la stessa cosa. Anche il nuovo televoto che vede tre concorrenti a rischio, dunque, sarà inevitabilmente eliminatorio. In fondo troverete il nostro sondaggio nel quale esprimere la vostra preferenza.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Alessio Falsone, Federico Massaro o Simona Tagli? Sono loro i concorrenti finiti al televoto nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello e che rischiano di dover abbandonare definitivamente la Casa ad un passo dalla finale del prossimo lunedì.

Come sempre il pubblico potrà esprimersi anche attraverso i sondaggi online ed in fondo alla pagina potrete trovare il nostro: chi sarà eliminato?

Anche ieri la nomination si è svolta attraverso lo strumento dei piramidali: Alessio ha espresso la volontà di lasciare il reality dopo l’eliminazione di Anita, mentre gli altri due concorrenti appaiono più motivati ad arrivare fino in fondo.

In merito al risultato del televoto, ne sapremo di più solo nel prossimo appuntamento, ma nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!