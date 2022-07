Signorini incassa un “no” da un celebre personaggio: “Grande Fratello Vip? Non vado in TV per parlare a vanvera…”

Giorgio Mastrota, intervistato tra le pagine di Nuovo, annuncia il suo matrimonio con la compagna Floribeth Guitierrez: “Celebreremo le nozze in Valtellina entro Natale…” e parla pure della possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Giorgio Mastrota al Grande Fratello Vip? La sua risposta

Grande Fratello Vip? Me lo hanno proposto tante volte, ma ormai non ci provano neppure più. Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no. Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera. Questo lavoro mi permette di avere continuità…

Per quanto riguarda la sua ex moglie Natalia Estrada, Mastrota ha ribadito che non sarà invitata al matrimonio:

Sarebbe una forzatura. Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo ormai in due mondi separati.

Dall’attrice e ballerina Giorgio Mastrota ha avuto una figlia, Natalia jr, che a sua volta ha due figli, Marlo e Sasha. Poi dalla ex Carolina Barbosa ha avuto anche un altro figlio, Federico, che oggi ha 21 anni. E infine i due bimbi avuti da Floribeth.