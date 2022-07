Manuel Bortuzzo ha deciso di bloccare anche Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello in chiave Nip. La figlia di Bobby Solo ha deciso di sfogarsi via Instagram, raccontando il fattaccio ed invitando il nuotatore – giustamente – ad essere più umile e gentile nei confronti del prossimo.

Manuel Bortuzzo blocca ex gieffina

Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il GF (parlo anche per me che mai me la sono tirata, anzi sticaz**, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Che gente. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno.

Veronica è stata bloccata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip per avere espresso solidarietà nei confronti della pagina Instagram Veneto Accessibility che aveva sollevato la difficile questione della disabilità ed i concerti, cercando in Bortuzzo una spalla per poterla supportare.

Manuel, probabilmente stizzito, ha deciso di bloccarla e la ragazza ha reso pubblico il fatto:

Eh già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere: il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? PS: grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?