La Casa del Grande Fratello Vip sotto “sfratto”? Di questa possibilità vi avevamo scritto alcuni mesi addietro ma, viste le ultime indiscrezioni, pare che qualcosa sia cambiato.

Il Grande Fratello Vip trasloca? Ecco cosa sta succedendo

Secondo ciò che riferisce Davide Maggio (che aveva svelato per primo anche la precedente indiscrezione), qualcosa sarebbe cambiato e il trasferimento non sarà così immediato come era previsto:

Non più tardi di quattro mesi fa, vi abbiamo anticipato che il Grande Fratello abbandonerà Cinecittà. Il trasferimento sarà tuttavia lungo: se è vero che Endemol Shine ha già visionato diverse soluzioni alternative, il complesso di studi cinematografici romani pare abbia concesso alla casa di produzione una proroga di un anno prima dello ’sfratto’. Inizialmente la proroga avrebbe riguardato unicamente la casa, ma pare che si stia giungendo ad un accordo anche per il PalaStudio.

