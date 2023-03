Antonino Spinalbese, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del possibile futuro con Ginevra Lamborghini ed ha anche svelato i motivi per cui non è andato d’accordo con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip.

Da bambino mi è stato consigliato di cercare di conoscere chi è meglio di me. L’opposto di quello che rappresentano loro. Ho capito che non mi avrebbero insegnato niente e preferivo cercare amicizie di cui essere fiero, piuttosto che cercare scontri che mi avrebbero solamente fatto perdere qualcosa.

Antonino ha lanciato pure una bella frecciatina a Donnamaria:

Secondo me ha vissuto due fasi: nella prima, non essendo abituato ad avere ragazze con l’estetica di Antonella, è stato preso dal desiderio del possesso; poi ha capito che, grazie a lei, poteva essere al centro della scena e, allora, è stato pronto anche a mettere in imbarazzo le rispettive famiglie pur di avere un pezzo in puntata.