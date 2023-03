Cosa è successo dopo il bacio tra Antonino e Ginevra: parla Spinalbese

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini proseguono la loro conoscenza fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Belen, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato cosa è accaduto tra di loro dopo il bacio in diretta TV.

Avevo paura che, dietro la porta, ci fosse mia madre, pronta a rimproverarmi (ride, ndr). Quando ho visto che era Ginevra ho capito che mi stava aspettando, così come io aspettavo lei. Poi ci hanno portato nello studio separati, la cercavo dietro le quinte e, quando siamo stati di fianco ad Alfonso Signorini e ci è stato chiesto il bacio, ho capito che era giusto darglielo per le persone che ci hanno seguito. Mi sarebbe parso maleducato, in quel momento, tirarmi indietro in nome della privacy. E poi sono andato avanti a baciarla per il resto della serata.