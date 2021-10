Spesso criticata nella Casa del Grande Fratello Vip, ma amata fuori. Soleil Sorge si piazza nei piani alti del preferito dall’ultima puntata ad oggi del reality di Canale 5 che si prepara a tornare puntuale nella prima serata del venerdì in occasione della decima puntata. Scopriamo, grazie ai noti sondaggi online, chi la spunta nella classifica del preferito relativa all’ultimo appuntamento.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Chi è il concorrente preferito del Grande Fratello Vip? Attraverso i sondaggi realizzati in rete, gli utenti nelle passare ore hanno espresso il proprio parere ed a quanto pare in tanti sembrano essere concordi con un nome: Soleil Sorge. Ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso dai sondaggi online.

Partiamo dal sondaggio ospitato su Reality House e che vede in cima alle preferenze l’influencer Soleil Sorge che conquista quasi la metà di coloro che hanno espresso la rispettiva preferenza. La segue Sophie Codegoni mentre quasi a pari merito sul terzo gradino del podio troviamo Davide Silvestri e Miriana Trevisan, che riconquista sempre più quota.

Ed ecco ora al secondo sondaggio sul preferito ospitato da Grande Fratello Forum: i risultati in questo caso vedono ancora in cima alla classifica del preferito del Grande Fratello Vip Soleil, seguita da Miriana Trevisan e Raffaella Fico, che si contende il terzo posto con Davide Silvestri. Molto più in basso, invece, Sophie Codegoni.