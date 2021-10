E mentre fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip parte la ship e nascono i Solex (Soleil Sorge e Alex Belli), fuori dalle mura di Cinecittà la moglie Delia Duran rompe il silenzio e parla della loro amicizia.

Delia Duran parla di Soleil Sorge a Alex Belli: ma i fan lanciano la ship

Per Delia il rapporto tra Soleil e Alex sarebbe dettato solamente da una bellissima amicizia tra di loro e non ci vede nulla di male. I fan, invece, hanno creato l’hashtag #Solex e parlano di loro come se ci fosse una fortissima attrazione: quale è la verità?

Alex Belli e Soleil Sorge sono solamente amici, oppure, soffocano una attrazione reciproca che, per forza di cose, non può palesarsi dentro la Casa del Grande Fratello Vip?

Dai Delia, non ci credi neanche a te hahahahha #gfvip pic.twitter.com/Da2aQf7zjH — Sara facchini (@beblonde21) October 13, 2021

Secondo me Delia invece è preoccupata e ne ha ben ragione #gfvip — Salvatore M. (@supermalaxx) October 12, 2021

ecco il parere di delia sul legame soleil – alex… ha zittito tutti quanti 🥱🥱 #GFvip pic.twitter.com/rKvbvp7B5y — GG 🦅 (@JakeJC6) October 12, 2021