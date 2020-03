I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati nuovamente aggiornati sull’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Alfonso Signorini infatti, proprio nel pomeriggio, ha raggiunto in collegamento i “vipponi”, per raccontare loro le ultime novità sulla terribile pandemia.

Grande Fratello Vip, aggiornamenti Coronavirus: Signorini va il punto

Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip sono state le più disparate. Già prima del collegamento, Denver, Aristide e Patrick avevano parlato della possibilità che il reality show possa chiudere un paio di puntate prima del previsto e, proprio Sossio, ha detto loro che gli autori starebbero anche riflettendo su questa possibilità.

Signorini, ha fatto il suo “esordio” in Casa, raccontando loro che la situazione è particolarmente seria e tutte le attività commerciali sono chiuse tranne supermercati e farmacie. Le regioni più colpite, continuano ad essere la Lombardia seguita dall’Emilia Romagna e il Veneto. I guariti, ad oggi, superano di poco i morti.

La parole di Giuseppe Conte ai concorrenti del GF Vip

In ultimo, il conduttore del Grande Fratello Vip, ha concluso con le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani.

Inutile dire che, dopo questo aggiornamento, nella Casa del GF Vip la preoccupazione si fa sentire ancora di più: cosa faranno i concorrenti?

