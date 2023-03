Gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip a rischio? Dopo l’arrabbiatura di Pier Silvio Berlusconi e il cambio di rotta dell’ultima puntata, spunta un croccantissimo retroscena riguardante il clima tutt’altro che sereno.

Secondo Agent Beast, insider che nel corso delle precedenti edizioni del GF Vip ha sempre spoilerato indiscrezioni in anteprima e numerosi retroscena del dietro le quinte, pare che il clima sia particolarmente agitato:

A rischio tutti!, scoppia il caos al GF Vip a 4 settimane dal termine. A rischio produzione, autori e regia. Sotto la lente d’ingrandimento alcune inadempienze e mancanze dopo le diverse sollecitazioni (della psicologa) sullo stato emotivo e psicologico di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria.

In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico.

Ho provato a mascherare il messaggio ma in linea di massima quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione quindi di conseguenza autori e produzione finiscono a rischio.