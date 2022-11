Nella prima serata del 28 novembre è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, la 19esima, durante la quale non vi è stato alcun eliminato. Il televoto aperto, infatti, era destinato alla scelta del preferito. Durante la serata tuttavia non sono mancate le nomination, questa volta eliminatoria.

Grande Fratello Vip 7, nominati e preferito: chi sono

Nessun eliminato nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip ma un preferito: tra Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon, quest’ultima è risultata la più votata dal pubblico da casa, proprio come emerso nel corso dei sondaggi.

Ecco quali sono state le percentuali: Nikita Pelizon con il 41,3% di voti, Luca Salatino con il 28,2%, Giaele De Donà con il 27,7% e Charlie Gnocchi con il 2,8%.

Spazio quindi alle nomination. Gli immuni della serata sono stati Tavassi e Nikita. La Casa ha votato Luca Onstini, Daniele e Luca Salatino tra i preferiti, quindi immuni. Le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno scelto rispettivamente Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Ecco come si sono svolte le nomination:

Giaele De Donà ha nominato Patrizia

George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi

Antonella ha nominato George

Charlie Gnocchi ha nominato Micol

Patrizia ha nominato Micol

Micol ha nominato Wilma

Edoardo Donnamaria ha nominato Wilma

Wilma ha nominato Charlie

Luciano Punzo ha nominato Attilio

Attilio Romita ha nominato Micol

Sarah Altobello ha nominato Edoardo

Edoardo Tavassi ha nominato Patrizia

Nikita Pelizon ha nominato Patrizia

Antonino ha nominato Luciano

Luca Onestini ha nominato Luciano

Daniele ha nominato Patrizia

Luca Salatino ha nominato Luciano

Oriana ha nominato Giaele

I nominati sono quindi Patrizia, Micol e Luciano.