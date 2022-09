Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in televisione dal prossimo 19 settembre 2022. Ecco, a seguire, tutte le novità in merito ai concorrenti, la casa, il nuovo studio e le opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, doppio appuntamento e durata

Il conduttore del GF Vip ha confermato il doppio appuntamento settimanale intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni: “Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa”.

Alfonso ha svelato anche quanto durerà:

La domanda sulla durata non è così retorica. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma.

I 24 concorrenti verso la Casa del GF Vip

Al momento, dei 24 concorrenti, sono stati ufficializzati solamente Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Signorini, a tal proposito ha aggiunto:

I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social. Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip. Vengono dal mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più.

Ecco il probabile cast

Giovanni Ciacci Wilma Goich Pamela Prati Edoardo Donnamaria Charlie Gnocchi Carolina Marconi Antonino Spinalbese George Ciupilan Antonella Fiordelisi Patrizia Rossetti Attilio Romita Gegia Ginevra Lamborghini Elenoire Ferruzzi Sara Manfuso Amaurys Perez Sofia Giaele De Donà

Pamela Prati e il Grande Fratello Vip: cosa spera di trovare in questa edizione

Dopo le polemiche sulla truffa sentimentale di cui Pamela Prati sarebbe stata vittima, per l’ex diva del Bagaglino si aprono ufficialmente le porte del GF Vip ed al settimanale diretto da Alfonso Signorini spiega cosa l’ha spinta a dire di sì:

Il​ GF Vip​ ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al​ GF Vip, sono cambiata.

In merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la Prati ha svelato di sapere molto poco ed ha detto cosa vorrebbe trovare nel reality:

Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso (Signorini,​ ndr) per ringraziarlo.

A proposito di sentimenti, ha aggiunto:

Voglio un uomo con la “U” maiuscola pe­rché si stanno estin­guendo: nascono tanti maschi ma pochi di­ventano uomini. E io da 4-5 anni non pro­vo l’emozione di inn­amorarmi (…). Il s*s­so? Mi manca abbracc­iare un uomo, perché il sesso è importan­te se hai un compagno e se c’è un sentim­ento profondo. Non è che non desideri fa­re l’amore, l’ho sem­pre fatto perché sono sempre stata innam­orata, ma mi piaccio­no la dolcezza, gli abbracci, allungare il piede nel letto e trovare quello del mio uomo, appoggiarmi al suo petto. Ecco, se devo essere sin­cera, mi piace di più quello che viene prima e dopo il s*sso­.

Inevitabile poi un accenno alla vicenda che l’ha vista protagonista, ovvero quella relativa allo scandalo Mark Caltagirone. Pur senza nominarlo direttamente ha confidato:

Mi fanno tenerezza le persone che arrivano a far­ti del male, pensa che infelicità. Ho un giardino prezioso da coltivare, non mi importa di loro. S­ono stata vittima di pregiudizi e cattiv­erie fin da quando ero bambina. La gente pensa che un artista non abbia emozioni, che tutto gli sia dovuto. Che sia un privilegiato e che sia sicuro di sé nella vita come quando è su un palco o su un set. E, invece, è il contrario: quando scendi dal palco sei più vulnerabile. Mol­to dipende anche da come vieni dipinto, raccontato, da come le tue vicende vengo­no riportate. Perché, poi, veniamo giudi­cati da come certe nostre fragilità o de­bolezze vengono trat­tate.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste

Alfonso Signorini ha parlato pure di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande Fratello Vip 7: “Sonia? Quando gliel’ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi aveva mai detto di non volerlo più fare”.

Poi ha continuato:

Orietta Berti? L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da lei e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro, Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia, invece, dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano!

Lo studio e la Casa

Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta. La Casa sarà nuova e molto più grande, come il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora la suite. Ci adegueremo a norme rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione dei rifiuti, equilibrio eco-ambientale.

GF Vip Party e Giulia Salemi in studio

Oltre al Grande Fratello Vip, ci sarà il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip Party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Spazio anche per Giulia Salemi, presente in studio per interagire in diretta dallo studio con il popolo social.