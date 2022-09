Tronista “molto discusso” verso il GF Vip 7? L’ultima indiscrezione in attesa di conferma

Ci sarà anche un tronista di Uomini e Donne molto discusso nel cast dei concorrenti della prossima edizione del GF Vip 7? E’ questa l’ultima indiscrezione che potrebbe trovare conferma nelle prossime ore e relativa all’imminente reality che andrà in onda su Canale 5. Per il momento, oltre ai nomi ufficiali di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, non si conosce ancora nulla sul cast che a quanto pare sarà definitivamente svelato il prossimo 19 settembre, nel corso della prima puntata.

Tronista di Uomini e Donne al GF Vip? Il gossip

A svelare l’ultimo rumors sui concorrenti del GF Vip è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere, con tono perplesso:

Ho appena saputo che a varcare la porta rossa del GF Vip sarà un tronista molto discusso… avrò la conferma in questi giorni… ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto.

Chi potrebbe essere? Al momento non è dato sapere ma se così fosse potrebbero arrivare presto delle nuove indiscrezioni. Fatto sta che di tronisti discussi la trasmissione Uomini e Donne ne ha avuti diversi, quindi ci sarebbe l’imbarazzo della scelta.

Già nelle passate settimane, infatti, non erano mancati i nomi provenienti dal dating show di Maria De Filippi e considerati possibili candidati al GF Vip. Solo per citarne alcuni, Luca Salatino e Matteo Ranieri, i quali secondo i gossip avrebbero sostenuto il provino. Nel frattempo a proposito del GF Vip, Signorini a Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato sui concorrenti: