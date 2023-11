Dal prossimo 15 novembre il Grande Fratello dovrebbe spostarsi al mercoledì con la sua ultima puntata doppia della settimana e poi cambierà nuovamente collocazione: scopriamo le ultime notizie sui palinsesti di Canale 5.

Secondo i colleghi di TVBlog, il prossimo 15 novembre il GF andrà in onda di mercoledì per il suo ultimo appuntamento doppio della settimana, poi si sposterà al lunedì sera:

Dalla settimana successiva e fino al termine delle festività natalizie, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo il lunedì sera. Poi, come già noto, il venerdì sera, contro The Voice kids, arriverà Ciao Darwin.