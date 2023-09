Grande Fratello cambia giorno: ecco il palinsesto di Canale 5 e chi sfiderà

Sarà il Grande Fratello a sfidare Tale e Quale Show in onda su Rai1. Canale 5 ha deciso di cambiare – in corsa – le carte in tavola proponendo una variazione del palinsesto per quanto riguarda la messa in onda del reality show.

Grande Fratello cambia giorno: ecco il palinsesto di Canale 5

“La sfida è lanciata: sarà il Grande Fratello a vedersela con Carlo Conti. Canale 5 rimescola le proprie carte e punta sul reality condotto da Alfonso Signorini per tentare di strappare la leadership del venerdì sera”, si legge su Davide Maggio.

E ancora:

La serie con protagonista Massimo Ranieri, La Voce che hai Dentro, non andrà in onda di venerdì ma di giovedì a partire dal 14 settembre (contro Ulisse di Alberto Angela). La serata inizialmente prevista per Ciao Darwin (che slitta) e poi per la fiction, dunque, verrà occupata dai raddoppi del Grande Fratello, che scatteranno fin dalla prima settimana di messa in onda: esordio lunedì 11 settembre e secondo appuntamento subito venerdì 15 contro i Music Awards di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Da venerdì 22 settembre partirà la nuova edizione di Tale e Quale Show che, anche questa volta, dovrà fare i conti con il reality show condotto da Alfonso Signorini: chi avrà la meglio?