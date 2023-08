Il prossimo 11 settembre si apriranno i battenti del Grande Fratello in chiave Nip e Vip. Tra i concorrenti che varcheranno la mitica porta rossa, troveremo molti volti noti e, tra questi, ci sono stati anche alcuni che hanno ricevuto un secco “no” prima dell’ingresso.

Grande Fratello, l’ex cavaliere del trono over non entra nella Casa: di chi si tratta

Tra coloro che non sono stati richiamati compaiono: Francesca Cipriani, Arianna David e, in ultimo, Giorgio Manetti, almeno secondo le indiscrezioni (ufficiose) diffuse da Amedeo Venza.

Vi sarebbe piaciuto ritrovare l’ex fidanzato di Gemma Galgani nella Casa più spiata d’Italia?

Per quanto riguarda le certezze del cast, vedremo: Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Giampiero Mughini.

Molto probabili anche: Rosanna Fratello, Ciro Petrone, Samira Lui, Corrado Tedeschi, Claudia Koll e Alvaro Vitali.

È stata una storia più unica che rara. Non sapevo all’inizio che Gemma fosse un personaggio così forte all’interno del programma. Abbiamo vissuto il nostro rapporto in modo sereno e spensierato. Non c’era nulla di preparato o costruito ma era tutto spontaneo. Purtroppo durante l’ultimo periodo di permanenza nel programma mi sono sentito attaccato senza motivo e ho deciso di abbandonare. Mi sono sentito preso in giro. Probabilmente al pubblico è piaciuta la mia coerenza.