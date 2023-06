Grande Fratello 8, Signorini beccato con l’ex di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa verso il Grande Fratello 8? Sia Alessandro Rosica che Deianira, hanno condiviso foto su Instagram, foto e retroscena sull’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Secondo il buon Alessandro Rosica (Investigatore Social) l’ex di Antonella Fiordelisi starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa del Grande Fratello 8:

Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella, sta facendo di tutto per fare il GF. Se entrasse credo sia davvero una sconfitta per Alfonso, etc… Non credo gli facciano questa grazia ma conoscendo la TV… vedremo!