Giuseppe Garibaldi ripensa a Beatrice: “A me è sempre piaciuta”, cosa si sono detti senza microfono

Momento confessione per Giuseppe Garibaldi, che nella serata di ieri è tornato a parlare del suo rapporto con Beatrice Luzzi. Il loro è stato un rapporto altalenante ed in questi mesi si è passati da un forte legame al totale distacco, prima di un loro riavvicinamento, soprattutto dopo il malessere avuto dal concorrente.

Giuseppe Garibaldi torna a parlare di Beatrice Luzzi: la confessione

In un momento di confidenze con Letizia Petris, Garibaldi nelle passate ore si è aperto scambiando con la ragazza alcune riflessioni molto profonde. Letizia, dal canto suo, ha notato con molto piacere il loro riavvicinamento, dicendosi felice di ciò.

Sono state però soprattutto le parole di Giuseppe a colpire:

Io l’ho detto sin dall’inizio… quando ci siamo messi insieme, mi avrebbe fatto piacere condividere il percorso con lei, nel bene e nel male. Poi le cose sono andate in un certo modo. Però del compleanno lei mi pare che mi ha scritto ‘è stata una magia incancellabile…’. Alla fine io ero preso da lei, è una bella donna, bella dentro e fuori, però ha le sue spigolosità che sai pure tu. Poi quando sono stato male la prima volta io l’ho pensata e ho pensato che anche lei ci pensa a come sto a prescindere da tutto.

Letizia ha confermato che proprio nel momento in cui stava male Beatrice le chiedeva continuamente come stesse. Garibaldi ha quindi proseguito:

Poi la seconda volta che sono rientrato ci siamo scambiati due parole senza microfono perché io mi stavo cambiando, lei mi ha detto che voleva prendersi più cura di me e tante cose… Le ho detto ‘fallo e non ti fare problemi’. Quando provi del bene ad una persona però, io dopo dopo una litigata non riesco a far finta che non ci sia quel bene.

Letizia gli ha quindi chiesto se ci stia un po’ ripensando:

No? Manca talmente poco che goderti gli ultimi momenti non ci sarebbe nulla di male. Se una persona ti è piaciuta, ti è piaciuta è basta, non puoi far finta che non sia così, soprattutto se ci convivi qui dentro.

Ma Garibaldi è apparso titubante:

A me è sempre piaciuta… Ora non è che non mi piace però ormai…

Giuseppe sarà disposto a mettere da parte il passato per ricostruire un nuovo rapporto con l’attrice? E soprattutto, confiderà anche a Beatrice i suoi attuali sentimenti?