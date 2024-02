Riavvicinamento tra Beatrice e Garibaldi? Massimiliano “scoppia”, le sorprese della 40esima puntata del Grande Fratello

Grande Fratello si prepara a tornare con il secondo appuntamento della settimana, nella prima serata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024. Cosa dobbiamo aspettarci? Alla conduzione della trasmissione, in onda su Canale 5, ritroveremo come di consueto Alfonso Signorini, con la presenza in studio di Cesara Buonamici nei panni di opinionista e di Rebecca Staffelli in quelli di voce dei social.

Grande Fratello, la puntata di oggi 28 febbraio 2024

La puntata numero 40 del Grande Fratello sarà ricca di momenti imperdibili, almeno stando a quanto emerso dalle anticipazioni ufficiali. Non mancheranno sorprese e confronti.

Al centro dell’attenzione, l’amicizia “fraterna” tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Negli ultimi giorni il loro rapporto è entrato improvvisamente in crisi per via dell’eccessiva gelosia del gieffino. Il suo atteggiamento appare sempre più poco chiaro al resto della Casa, ed in tanti hanno iniziato a dubitare che possa esserci qualcosa in più rispetto al sentimento fraterno che i due professano.

Nel frattempo però, Garibaldi si sta anche riavvicinando a Beatrice Luzzi, dopo i mesi di ostilità e lontananza. Che sia il ritorno dei Beabaldi? Si discuterà anche di questo nel corso della nuova puntata.

Spazio anche a Massimiliano Varrese, che in questi mesi non ha mai reagito bene alle nomination e anche questa settimana non è stata un’eccezione. L’attore è letteralmente scoppiato contro il resto degli inquilini dando vita a scontri animati.

Non mancheranno poi le sorprese: Paolo tornerà finalmente a riabbracciare l’amata mamma Sandra di cui parla spessissimo. Ma ci sarà una sorpresa anche per Alessio, che potrà incontrare il papà Domenico.

Per finire, l’affollato telefoto: chi si salverà tra Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona?