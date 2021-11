Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono domandati del possibile matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Si sposano”? ha domandato Francesca Cipriani incuriosita dal gossip.

“Giulia e Pierpaolo si sposano?”, al GF Vip i Prelemi regnano sovrani

“Mica gli ha fatto la proposta!”, ha affermato Jessica. Anche Soleil (collega di agenzia di Giuly Power) ha aggiunto: “Che io sappia ancora no!”. “Bella coppia loro…”, ha continuato la Cipriani.

Francesca ha citato pure Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, anche loro usciti già innamorati dal Grande Fratello Vip e in piena convivenza in quel di Milano.

Giulia e Pierpaolo, invece, si dividono tra Milano e Roma. La Salemi sta ristrutturando la casa che ha acquistato da poco mentre per Pretelli la Capitale è molto importante per via del figlio Leonardo che vive lì con Ariadna Romero.

Pierpaolo da un paio di settimane ha iniziato, sempre a Roma, anche la sua nuova avventura con Domenica In dove conduce un gioco musicale al fianco di Mara Venier (abbiamo fatto una piccola recensione proprio di recente).

Pierpaolo e Giulia non hanno mai nascosto la volontà di sposarsi ed avere dei figli e, in più d’una occasione l’hanno ribadito.