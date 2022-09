Giovanni Ciacci è ufficialmente il primo concorrente sieropositivo del GF Vip. Questa sera, in occasione della quarta puntata, sarà dedicata una ampia parentesi alla sieropositività del Vippone, così come aveva anticipato il padrone di casa nel corso del suo ingresso nel reality.

Giovanni Ciacci, primo sieropositivo al GF Vip contro lo stigma sociale

Giovanni Ciacci è entrato nella spiatissima Casa del GF Vip 7 nella seconda puntata dell’edizione. Lo stylist ed opinionista, nelle settimane precedenti al suo ingresso, proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva confidato di essere sieropositivo, argomento che il conduttore aveva annunciato di voler affrontare nelle successive puntate.

Prima di fare il suo ingresso nella spiatissima Casa, Ciacci aveva commentato:

Vorrei abbattere il muro dell’ignoranza sulla sieropositività. Nel 2022 l’HIV non è più pericolosa come tempo fa, si può vivere tranquillamente. Per la prima volta in questi ventidue anni e nel mondo la porta rossa verrà aperta a un sieropositivo e questo è grazie a te Alfonso e a Piersilvio Berlusconi!

Al settimanale Chi, Giovanni Ciacci parlando della sua sieropositività aveva commentato:

Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita. Ma ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza.

La sua partecipazione al reality è proprio quella di accendere un faro sulla malattia e questa sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma in prima serata. Una decisione, quella del Vippone, dettata principalmente dalla voglia di abbattere uno stigma sociale purtroppo consolidato:

Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv.

Tra le pagine di Chi, il professore Andrea Gori, direttore dell’unità operativa di malattie infettive al Policlinico di Milano, aveva commentato con entusiasmo la partecipazione di Ciacci al GF Vip:

È un messaggio bellissimo, che aiuterà l’Italia a combattere lo stigma che porta a isolare i malati dovuto a pregiudizi e disinformazione.

E proprio stasera il prof. Gori interverrà per un commento in diretta.