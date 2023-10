Chissà se l’idea di ‘famiglia tradizionale’, così tanto contemplata e amorevolmente ambita da Giorgia Meloni, alla fine, non le sia ritorta contro. Fatto sta che la premier ha deciso questa mattina di annunciare a mezzo social, come un Vip qualunque, che la sua storia con il giornalista (!) Andrea Giambruno è giunta al termine. Dopo dieci anni e una figlia di sette.

Giorgia Meloni lascia Giambruno: i fuorionda shock a Striscia

Ieri sera abbiamo assistito ai nuovi sconvolgenti e vergognosi fuorionda di Striscia la Notizia su Giambruno. Come se non fossero stati sufficienti quelli con i commenti sulla collega, dietro l’angolo c’era addirittura di peggio. Commenti sessisti e frasi a sfondo sessuale di una bassezza inaudita per un qualunque uomo, padre di famiglia e compagno della presidentessa del Consiglio.

“Posso toccarmi il pacco mentre parlo?”, dice Giambruno, probabilmente ad una collega. “Lo hai già fatto”, risponde lei. “Tu sei fidanzata?”, chiede ancora lui. “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”, replica esausta la malcapitata.

Il peggio deve ancora arrivare: “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? […] Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”.

Poi imperterrito chiede alla giornalista se entrerà a far parte del loro gruppo di lavoro e dopo la risposta affermativa, Giambruno aggiunge: “Ma devi darci qualcosa in cambio”, “la mia competenza?” domanda la giornalista. E lui: “Sì noi facciamo le foursome”. Lei chiede: “C’è un test attitudinale?”, la risposta di Giambruno: “Sì, si sc..a”.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

La reazione di Giorgia Meloni non poteva non arrivare a poche ore di distanza dalla messa in onda dell’assurdo servizio di Striscia. Ed ecco l’annuncio della fine della relazione con Giambruno, senza alcun accenno – ovviamente – all’agghiacciante fuorionda:

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Cos’altro aggiungere? Hanno fatto tutto loro.