Ginevra Lamborghini durante la quarta puntata serale del Grande Fratello Vip 7, si è scagliata contro Giale De Donà, rea di sperperare i soldi senza interessarsi della situazione economica (particolarmente critica) degli italiani.

La sorella di Elettra è stata considerata esagerata dalla rete, per via del suo sfogo decisamente sopra le righe. Al termine della puntata in diretta, Ginevra Lamborghini ha proseguito il suo sfogo con Nikita Pelizon:

Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda. – riportano i colleghi di Biccy.it – Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale. Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo.

Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze.

Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo dei compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo.