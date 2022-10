“Fare rientrare Ginevra Lamborghini al GF Vip?”, la risposta di Signorini

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini risponde, tra le pagine di Chi, ad una lettrice che affronta l’argomento: “Ora che è fuori quella luce con difficoltà conquistata si spegnerà di nuovo?”.

La risposta di Alfonso, per quanto possa essere negativa, lascia aperto un varco sul quale gli estimatori potranno fare leva. Andiamo a leggere, nel dettaglio, cosa ne pensa il conduttore del reality show:

Cara lettrice, sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella Casa del Grande fratello Vip. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto.