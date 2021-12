Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo quasi tre mesi di permanenza sono nate anche delle amicizie forti, come quella tra Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano. L’imprenditore napoletano nella serata di oggi è scoppiato in lacrime pensando alla possibile uscita dell’amico nella puntata del 13 dicembre. Una commozione che ha colpito molto alcuni Vipponi nella Casa.

Gianmaria piange per Aldo Montano

C’è chi lo ha criticato per la mancanza di carattere, ma in realtà nella serata odierna Gianmaria Antinolfi ha sfoggiato tutte le sue emozioni più vere. Alla visione di Gianmaria in lacrime, anche Soleil si è commossa sebbene tale reazione sia stata aspramente criticata da Miriana che ha accusato l’influencer di essere stata per il ragazzo fonte di stress.

Le lacrime di Gianmaria, tuttavia, sono state provocate dal pensiero di poter perdere presto un punto di riferimento importante. Aldo Montano, infatti, è stato sempre presente nei suoi momenti di sconforto ed il pensiero di doverlo salutare tra pochi giorni lo tormenta.

Aldo, infatti, è tra coloro che avrebbero paventato la scelta di abbandonare il Grande Fratello Vip il 13 dicembre, giorno fissato da contratto come fine del reality. Ormai un po’ tutti i Vipponi hanno compreso il prolungamento e c’è chi sta facendo un passo indietro, come Francesca Cipriani, che poco fa ha ribadito:

Sono emozionata… sono stata bene, benissimo, ma non ce la faccio a stare ancora qua!

Gianmaria: “penso a quando mi sveglierò e non lo troverò più vicino”

Aldo: “ora cominci a preoccuparmi”

