Ormai i Vipponi non hanno più dubbi: il Grande Fratello Vip andrà avanti ben oltre il 13 dicembre, data che evidentemente era scritta in modo chiaro sul contratto come fine dell’edizione. Gli ascolti apprezzabili, tuttavia, hanno portato la rete a decidere per un prolungamento che contribuirà a segnare un record, decretando l’edizione del GF Vip come la più lunga di sempre.

Aldo Montano pronto a lasciare il GF Vip

Sebbene non ne siano stati informati in maniera esplicita, però, alcuni concorrenti hanno mostrato dei timori in vista del prolungamento del GF Vip ed in tanti avrebbero già avanzato il loro desiderio di uscire proprio il 13 dicembre.

Tra questi c’è anche Aldo Montano, il quale ha svelato ai suoi compagni di aver già compreso da tempo che il programma sarebbe andato oltre:

Comunque Olga (la moglie, ndr) già sa tutto. L’altra volta ho visto che mi ha fatto un video per il mio compleanno, 18 novembre e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia. E’ sicuramente in Russia, già stava in Russia a novembre. Allora evidentemente l’’avevano già avvisata che durava in eterno e ha preso con la mamma e se n’è andata.

Quindi a Gianmaria Antinolfi ha svelato quando uscirà: la prossima settimana. Ecco le sue parole:

Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale.

Ed anche lo stesso Gianmaria (e non solo lui) sembrerebbero decisi a lasciare. Questo significa solo una cosa: dal 13 dicembre, con i presunti numerosi abbandoni, con ogni probabilità prenderà il via un “nuovo” GF Vip, dal momento che ci toccherà proseguire son gli ultimi (e futuri) ingressi fino a marzo.