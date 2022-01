Ieri sera Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno cenato nella Love Boat e si sono coccolati per alcune ore. Dopo una sauna bollente, la coppia del Grande Fratello Vip si è ritagliata un po’ d’intimità sotto le coperte.

Dai movimenti (difficilmente equivocabili) pare che Gianmaria e Federica abbiano avuto un rapporto intimo sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia, lasciandosi andare finalmente alla passione.

Dopo il “via libera” ricevuto da Alfonso Signorini, Federica si è lasciata un po’ andare cadendo tra le braccia di Gianmaria che, fin dalle prime battute, aveva mostrato una forte attrazione per la ragazza.

Ecco alcuni VIDEO.

Scorderemo mai la scena iconica di GianMaria e Federica che copulano con in sottofondo Cosmo che canta “sei la mia città, ti vengo dentro”? NON CREDO PROPRIO ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/4bjLJ0mif6

Federica e Gianmaria scherzano sulla lista di donne di cui la madre di lui parlò. Fede: Vediamo chi ti aspetta fuori… Gian: Vuoi fare una troppia? Fede: No! Io non faccio queste c*cate. Non condivido niente con nessuno!

In love boat si è vista una conoscenza semplice, lontana dal linguaggio tv, e forse è per questo che non siamo abituati. Non è detto che fuori di qui evolva, ma la naturalezza di Federica di dire “Quando uscirai e verrai a Napoli ti verrò a prendere” vale mille limoni#GFvip pic.twitter.com/Uo1MacCSKg

— Paola. (@Iperborea_) January 19, 2022