Gianmaria Antinolfi ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip essenzialmente per Sophie Codegoni. Mentre lui tornava in salotto a comunicare la sua decisione, l’ex tronista consolava Soleil Sorge in veranda.

Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie Codegoni: ecco per quale motivo

Gianmaria ha mostrato molta delusione proprio perché è rimasto nella Casa per stare al fianco di Sophie. E così, dopo la diretta il buon Antinolfi si è sfogato con Jessica Selassiè, svelando il motivo principale della sua insofferenza:

Sono uscito da lì dentro c’erano tutti e non c’era lei… Umanamente ti avrei aspettato là fuori. E’ andata da Soleil che non è una sua amica ed è una che ti ha distrutta fino ad adesso e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Ok? Bisogna essere coerenti.

gianmaria rosica perché sophie stava consolando soleil e non è andata da lui. La differenza tra te e sophie è che tu non hai sensibilità, sophie si #gfvip

e poi comunque appena aprirai gli occhi sarà sempre troppo tardi, è palese che questa ragazza non ti vuole pic.twitter.com/B5R9MGbI0v — CIAUUUU (@buongiornissim8) December 14, 2021

Poi Antinolfi si è confrontato con Sophie Codegoni che ha parlato di priorità:

Io ho delle priorità e sinceramente vedere Soleil in ginocchio che singhiozzava mi è venuto spontaneo andare da lei perché stava male, mi si spezzava il cuore a guardarla. Me lo sentivo proprio di andarle a chiedere come stava. Tornassi indietro lo rifarei…