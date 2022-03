Gli animi iniziano a scaldarsi sempre di più a La Pupa e il Secchione Show e finalmente trapelano le prime dinamiche interessanti dell’edizione firmata Barbara d’Urso. In particolare, nella puntata di domani assisteremo ad uno scontro accesissimo tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo, rispettivamente secchione e pupo.

Qualcosa era emerso già dalle anticipazioni della stessa conduttrice che è dovuta intervenire per fare chiarezza sullo stato di Gianmarco Onestini annunciando uno scontro avvenuto con Chiofalo. A Pomeriggio 5, nel dare delle anticipazioni sulla Pupa e il Secchione Show ha aggiunto:

All’interno della Villa avete visto Gianmarco Onestini, quel gran bel secchione. Ebbene, c’è già una prima lite purtroppo, diciamo incomprensione, non mi piace chiamarla lite, tra Gianmarco e il pupo Francesco Chiofalo.

La lite è andata avanti in maniera molto forte e molto strong. Tra l’altro so che Gianmarco è super amatissimo in Spagna e quindi lo dico a tutti gli amici spagnoli che ci seguono, perchè a un certo punto Onestini si è messo a piangere che è un segno non di fragilità ma di grande sensibilità. Quindi si passerà da questa lite al crollo e domani capirete perchè.