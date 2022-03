Cosa è successo a Gianmarco Onestini, secchione de La Pupa e il Secchione Show? Sono in tante le fan soprattutto spagnole a chiederselo, al punto tale da aver costretto la padrona di casa, Barbara d’Urso, ad intervenire pubblicamente fornendo loro delle risposte.

Con un lungo tweet, nelle passate ore Barbara d’Urso ha voluto tranquillizzare sullo stato di Gianmarco Onestini, rispondendo anche alle voci di chi sostiene che il proprio beniamino non stia bene. Ecco le parole della conduttrice:

Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli! Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti… Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo, martedì prossimo… Fidatevi di me.