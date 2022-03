Soleil Sorge svela un retroscena su Gianmarco Onestini e “ribalta” due pupe

Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip ha immediatamente iniziato una nuova avventura in televisione. Insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia, ricopre il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Soleil Sorge svela un retroscena su Gianmarco Onestini

Intervistata dal mio amatissimo Valerio Palmieri tra le pagine di Chi Magazine, la Stasi ha parlato del suo nuovo impegno televisivo svelando pure un croccantissimo retroscena in riferimento al “secchione” Gianmarco Onestini, suo ex cognato.

Gianmarco, fratello minore del suo ex fidanzato Luca Onestini, ha detto di non essere felice di trovarla a La pupa e il secchione show ma Soleil la pensa in modo differente e fa una rivelazione:

Io, invece, sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato (ride, ndr).

A La Pupa è il secchione show la Stasi ha trovato un clima polemico, con Mila Suarez e Maria Laura De Vitis pronte a scagliarsi contro di lei:

E’ normale che ci siano concorrenti che si attaccano a me, a loro farà comodo, ma ho già passato sei mesi a dare luce ad altre persone, adesso non c’è spazio, gioco un’altra partita.

La amo!